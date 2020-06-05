Тепло и грозы: Синоптики рассказали о погоде в Москве на 5 июня

Жителей Москвы и области в пятницу, 5 июня, ждет теплая дождливая погода и грозы. Об этом сообщили в Гидрометцентре.

В столице днем воздух прогреется до 21 градуса тепла, ночью температура составит 10–12 градусов тепла. В Подмосковье, по прогнозам синоптиков, ожидается 17–22 градуса тепла, при этом ночью немного похолодает до 8–13 градусов выше нуля.

При этом кратковременные дожди еще не покинут столичный регион, в отдельных районах ожидаются грозы. В связи с ухудшением погодных условий в московском регионе в пятницу был объявлен оранжевый уровень опасности.

В Гидрометцентре также сообщили, что скорость южного и юго-восточного ветра в Москве и Подмосковье в пятницу составит 5–10 м/с, местами с порывами до 17 м/с.

Ранее сообщалось, что Гидрометцентр пообещал температурные рекорды в ближайшие дни. Так, в Москве ожидается в субботу 22-24 градуса тепла, в воскресенье - 25-27 градусов тепла, в понедельник и вторник - 23-28 градусов тепла.