На Солнце зафиксировали мощную вспышку

Крупнейшая с октября 2017 года вспышка произошла на Солнце. Явление зафиксировали специалисты Обсерватории солнечной динамики (SDO), а информация об этом была размещена на официальном сайте NASA.

В лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института имени Лебедева РАН считают, что таким образом, на Солнце завершилась серия самых мощных за последние три года вспышек.

«Первый крупный всплеск активности в новом, 25-м цикле завершился на Солнце. Пик солнечных вспышек пришелся на 29 мая, когда подряд с интервалом около трех с половиной часов произошли две крупные вспышки с уровнем, близким к М1, а затем еще две вспышки с мощностью около С1», - сказано в сообщении, опубликованном на сайте лаборатории.

К классу М относятся вспышки средней мощности, к классу С - слабой.

Вспышки произошли на краю солнечного диска, активная часть светила в тот момент была отвернута от нашей планеты. Сейчас Солнце поворачивается активной областью к Земле, однако, как считают ученые, ее энергия уже полностью истощилась.

По мнению специалистов Физического института, вероятнее всего, вспышки утихнут еще до того, как светило повернется активной стороной к Земле.