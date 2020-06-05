Аналитики назвали отрасли с самыми высокооплачиваемыми вакансиями в России

Эксперты, проанализировав более 150 тысяч вакансий за май текущего года, рассказали, в каких отраслях в России предлагаются самые высокие зарплаты.

Так, по мнению аналитиков сервиса «Работа.ру», одну из самых высоких зарплат предлагают в сфере логистики и работы на складе — в среднем до 155 тысяч рублей. Чаще всего в этой области работодатели ищут водителей с личными автомобилями и водителей-экспедиторов.

Высокую зарплату получают работники сферы судоходства (в среднем до 154 тысяч рублей). Но, как отмечают специалисты, по некоторым вакансиям зарплаты в этой отрасли могут быть гораздо выше. К примеру, по вакансии матроса во Владивостоке предлагается зарплата до 240 тысяч рублей.

Специалисты по работе с недвижимостью, по данным аналитиков, также могут рассчитывать на высокую зарплату. Средний максимальный заработок в этой отрасли составляет 141 тысячу рублей, сообщает RT.

Эксперты также выделяют вакансии в стартапах. Начинающие российские специалисты для новых проектов могут рассчитывать на зарплату 140 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что по данным Мосгорстат, средняя зарплата в Москве в январе текущего года составила 88,9 тысяч рублей. Как отмечает ведомство, это на 12,1% больше, чем за этот же период 2019 года (тогда средняя зарплата в столице составляла 79,7 тысяч рублей).