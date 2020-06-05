Полицейские застрелили стоящего на коленях безоружного мужчину в США

Полицейский американского штата Северной Калифорнии застрелил 22-летнего мужчину, который стоял на коленях и без оружия. Инцидент произошел в городе Вальехо. Полиция прибыла на место после звонка о грабеже.

Во время стрельбы сотрудник правоохранительных органов находился в своей машине. Мужчина предполагал, что у молодого человека было оружие. Позднее выяснилось, что у него в кармане был молоток.

История вызвала общественный резонанс в Вальехо, местные жители были возмущены произошедшим. Адвокат по гражданским права, которая представляет семью погибшего мужчины, подчеркнула, что тот был на коленях и его руки были подняты, когда полиция начала стрельбу.

На данный момент полицейские не показали отснятый во время трагедии материал, поэтому точные обстоятельства, приведшие к убийству остались неясны. Начальник полиции Вальехо Шоуни Уильямс лишь заявил, что офицеры реагировали на призыв о возможном грабеже в аптеке, сообщает The Guardian.

Уточняется, что один из офицеров увидел мужчину около магазина, тот встал на колени и начал поднимать руки. Однако второй полицейский, который находился в машине, увидел угрозу в его действиях и открыл огонь. При этом Уильямс не стал называть имя полицейского, который убил мужчину.

Ранее сообщалось, что трое экс-полицейских были обвинены в подстрекательстве к убийству по делу Джорджа Флойда. Обвинения против Дерека Чавена, поставившего колено на шею задержанного, переквалифицировали в убийство 2-й степени.