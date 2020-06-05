Власти Миннеаполиса собрались «демонтировать» департамент полиции

В муниципальном совете Миннеаполиса рассказали о планах «демонтировать» городской департамент полиции, сотрудников которого обвиняют в убийстве Джорджа Флойда.

«Когда мы это сделаем, мы не станем склеивать его обратно. Мы полностью переосмыслим подход к общественной безопасности», - написал Иеремия Эллисон, член совета и сын генпрокурора штата Миннесота Кита Эллисона на своей странице Twitter.

Эти планы подтвердила и глава совета Лайза Бендер.

«Да мы демонтируем департамент полиции Миннеаполиса», - сообщила она.

При этом чиновница добавила, что полицейский департамент будет заменен «новой революционной моделью общественной безопасности».

Однако, пока остается неясным, что именно собирается предпринять муниципалитет. Как пишет издание Star Tribune, в пятницу в городском совете пройдет голосование по первому пакету реформ в правоохранительном ведомстве.

Ряд американских городов охватили массовые беспорядки после того, как чернокожий мужчина Джордж Флойд погиб из-за слишком грубых действий сотрудников полиции во время задержания. О происшествии стало известно после публикации в Сети записи, на которой запечатлено, как один из стражей порядка наступил задержанному коленом на шею. После этого инцидента Флойд был доставлен в реанимационное отделение местной больницы, где в итоге скончался.