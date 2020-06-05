Минстрой РФ утвердил параметры стандартного жилья

Новые критерии стандартного жилья и требования к его внутренней отделке утвердил Минстрой РФ. Уточняется, что документ вступит в силу в субботу, 6 июня.

К категории «стандартного жилья» ведомство отнесло квартиры общей площадью не более 100 квадратных метров, расположенные в домe, в котором обеспечен беспрепятственный доступ жильцов с ограниченными возможностями.

Более того, к данной категории были отнесены блоки площадью до 130 квадратных метров в составе жилого дома блокированной застройки и индивидуальные жилые дома площадью до 150 квадратных метров на земельном участке не более 1500 квадратных метров.

Согласно новым требованиям, в стандартном жилье должна быть установлена металлическая входная дверь, межкомнатные двери, а также оконные блоки с подоконниками. Стены жилья должны быть выровнены, окрашены или оклеены обоями.

В ведомстве также подчеркнули, что потолки необходимо выровнять и окрасить, либо установить потолочные конструкции, либо натяжные системы, а также выровнять пол, обеспечить гидроизоляцию. Согласно новым требованиям, в кухне застройщикам необходимо поставить мойку с тумбой, плиту и вентиляционную решетку, сообщает ТАСС.

Отмечается, что требования к стандартному жилью позволят поднять качество новостроек и квартир на более высокий уровень.

Ранее сообщалось, что Минстрой предложил новый порядок взыскания долгов за ЖКХ. Ведомство рассматривает возможность получать управляющим компаниям или ресурсным организациям сведения о потребителях через ГИС ЖКХ.