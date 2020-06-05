Авиаотряд Росгвардии проведет разведку в районе разлива топлива в Норильске

По обращению начальника ГУ МВД РФ по Красноярскому краю генерал-лейтенанта полиции Александра Речицкого в Норильск самолетом МЧС будет доставлен расчет комплекса беспилотных летательных аппаратов авиаотряда особого назначения Управления Росгвардии по Красноярскому краю. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии.

С помощью БПЛА росгвардейцы будут осуществлять воздушную разведку рек Далдыкан и Амбарная, проводить мероприятия по обнаружению лиц или объектов, представляющих интерес для правоохранительных органов, а также сделают аэрофотосьемку местности в режиме реального времени.

Расчет дронов окажет помощь представителям взаимодействующих структур до полной ликвидации последствий ЧП.

Напомним, 29 мая на ТЭЦ-3 в Норильске в результате повреждения резервуара случилась масштабная утечка около 21 тысячи кубометров дизтоплива. По предварительной информации, причиной аварии стало потепление в условиях вечной мерзлоты, из-за которого сдвинулись опоры под топливными цистернами.

По данным региональной прокуратуры, площадь загрязнения превысила 180 тысяч квадратных метров. Как сообщили специалисты Росприроднадзора, предельно допустимая концентрация загрязнений в местных реках превышена в десятки раз.