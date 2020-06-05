СМИ назвали дату встречи министров стран ОПЕК+

По информации издания Bloomberg, в ближайшие выходные, 6 или 7 июня, должна состояться встреча министров стран ОПЕК+. Издаение утверждает, что Россия и Саудовская Аравия после недельных споров предварительно договорились с Ираком об условиях сокращения добычи нефти.

Bloomberg также пишет, что сторонам удалось достичь соглашения с Казахстаном, Нигерией, Анголой. При этом издание утверждает, что Багдаду будет сложно принять более жесткие условия сделки. В мае Ирак выполнил обязательства только наполовину, и для полной компенсации стране потребуется сократить производство еще на 24% до 3,28 млн барреля в день

О том, что встреча министров стран ОПЕК+ пройдет в субботу, 6 июня, также сообщает алжирский телеканал Ennahar TV. Уточнялось, что сначала встреча была запланирована на 9–10 июня, но позже поступила информация о возможном переносе на 4 июня.

Ранее сообщалось, что новое соглашение ОПЕК+ вступило в силу до мая 2022 года. Оно подразумевает сокращение нефтедобычи практически на 10 миллионов баррелей в сутки.