СМИ сообщили об отказе Абэ приехать на парад Победы в Москву

Премьер-министр Японии Синздо Абэ не посетит Москву 24 мая, чтобы принять участие в параде Победы. Об этом сообщила национальная газета страны Asahi со ссылкой на высокопоставленного чиновника в МИД страны.

Еще до объявлении пандемии коронавируса ожидалось, что премьер Японии приедет на торжества по случаю 75-летия Победы 9 мая. Тогда же должна была состояться встреча Владимира Путина и Синздо Абэ. Но из-за коронавирусной инфекции все пришлось отменить. Сейчас в правительстве Японии считают, что Россия не приглашает на торжества 24 июня широкий круг стран, в основном это будут главы государств СНГ.

Ранее Владимир Путин постановил, что 24 июня состоится парад Победы в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. День проведения парада был объявлен нерабочим днем. Согласно указу, парад Победы начнется в 10.00 по московскому времени, а в 22.00 состоится артиллерийский салют.