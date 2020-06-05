В Госдепе потребовали от России «уйти с Ближнего Востока»

Помощник госсекретаря США по делам Ближнего Востока Дэвид Шенкер заявил, что Россия на Ближнем Востоке «играет деструктивную роль» и «должна уйти» из региона.

Представитель Белого дома отметил, что «грубый промах» администрации экс-лидера Барака Обамы позволил РФ закрепить свои позиции в Сирии и в целом в регионе.

«Я думаю, что администрация Обамы на свой страх и риск приветствовала приход России в Сирию, думая, что это поставит Москву в затруднительное положение, а Россия перевернула ход войны», - посетовал Шенкер.

Он также уверен, что именно это позволило Москве создать свою базу в регионе и «придало ей смелости» для следующих шагов в регионе.

«45 лет это было краеугольным камнем американской политики — держать Россию в стороне от Ближнего Востока», - напомнил Шенкер, пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что Россия и Турция провели совместное патрулирование в Сирии. Впервые патруль прошел до населенного пункта Басанкуль провинции Идлиб и составил около 30 километров. Движение колонны с воздуха контролировалось беспилотными летательными аппаратами ВКС России.