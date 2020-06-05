Военные 19 стран получили приглашение принять участие в Параде Победы в Москве
Намерение принять участие в торжественных мероприятиях в российской столице по случаю 75-летия Великой Победы подтвердили главы 10 государств.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Kremlin Pool, Global Look Press
Индия подтвердила участие своих военнослужащих в Параде Победы в Москве. Приглашение пройти маршем по брусчатке Красной площади получили военные девятнадцати стран.
Отдельно пригласили и лидеров государств. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что намерение принять участие в торжествах уже подтвердили главы Азербайджана, Армении, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Молдавии, Абхазии, Южной Осетии, Сербии и Палестины.
Военные парады 24 июня пройдут во всех военных округах. В Самару ранее прибыла боевая техника. В День Победы по площади Куйбышева проедут современные бронеавтомобили, самоходные гаубицы, танки и системы залпового огня. Колонну возглавит исторический танк Т-34.