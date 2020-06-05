Билл Гейтс прокомментировал теорию о «чипировании населения планеты»

Американский миллиардер и один из основателей корпорации Microsoft Билл Гейтс прокомментировал теорию, согласно которой он якобы желает провести массовое чипирование населения в рамках борьбы с коронавирусом. По словам бизнесмена, он никогда не занимался микрочипами.

«Я никогда не занимался вещами наподобие микрочипов... Подобные теории могут препятствовать распространению вакцины и выработке группового иммунитета», - заявил предприниматель в интервью порталу Business Insider.

Билл Гейтс добавил, что новую вакцину, после ее создания, необходимо направить в страны со слаборазвитой системой здравоохранения.

«Миру необходимо работать сообща, чтобы разработать безопасную и эффективную вакцину и убедиться, что мы настолько увеличим масштабы производства, что сможем предоставить ее тем, кто нуждается больше всего, а необязательно тем, кто может больше всех заплатить», - сказал Гейтс.

О существовании коронавируса человечество узнало в конце прошлого года. Эпицентром заражения стал китайский город Ухань в провинции Хубэй. Несмотря на принятые меры, сдержать болезнь на территории КНР не удалось, и она распространилась далеко за ее пределами.

По данным Всемирной организации здравоохранения, диагноз COVID-19 сегодня поставлен более шести миллионам человек по всему миру. В России, где благодаря своевременно принятым мерам распространение смертельно опасной заразы удалось взять под контроль, инфицированы 441 108 человек, 5 384 спасти не удалось.