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Билл Гейтс прокомментировал теорию о «чипировании населения планеты»

Ян Брацкий
06:33 05.06.2020
По мнению Гейтса, такие теории могут помешать распространению вакцины и выработке коллективного иммунитета к коронавирусу. 
Билл Гейтс прокомментировал теорию о «чипировании населения планеты»
© Фото: Yoshio Tsunoda AFLO Globallookpress

Американский миллиардер и один из основателей корпорации Microsoft Билл Гейтс прокомментировал теорию, согласно которой он якобы желает провести массовое чипирование населения в рамках борьбы с коронавирусом. По словам бизнесмена, он никогда не занимался микрочипами.

«Я никогда не занимался вещами наподобие микрочипов... Подобные теории могут препятствовать распространению вакцины и выработке группового иммунитета», - заявил предприниматель в интервью порталу Business Insider.

Билл Гейтс добавил, что новую вакцину, после ее создания, необходимо направить в страны со слаборазвитой системой здравоохранения.

«Миру необходимо работать сообща, чтобы разработать безопасную и эффективную вакцину и убедиться, что мы настолько увеличим масштабы производства, что сможем предоставить ее тем, кто нуждается больше всего, а необязательно тем, кто может больше всех заплатить», - сказал Гейтс.

О существовании коронавируса человечество узнало в конце прошлого года. Эпицентром заражения стал китайский город Ухань в провинции Хубэй. Несмотря на принятые меры, сдержать болезнь на территории КНР не удалось, и она распространилась далеко за ее пределами.

По данным Всемирной организации здравоохранения, диагноз COVID-19 сегодня поставлен более шести миллионам человек по всему миру. В России, где благодаря своевременно принятым мерам распространение смертельно опасной заразы удалось взять под контроль, инфицированы 441 108 человек, 5 384 спасти не удалось. 

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