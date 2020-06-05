В Приморье с 7 июня отменяют карантин для приезжих

В Приморье с воскресенья, 7 июня, вводится новый порядок въезда в регион. Теперь приезжим, если у них нет признаков ОРВИ, не нужно проходить двухнедельный карантин. Решение регионального оперштаба опубликовано на сайте правительства Приморского края.

«Все прибывающие на территорию Приморского края из неблагополучных по COVID-19 регионов как воздушным, так и наземным транспортом, должны будут заполнить анкету по установленному Роспотребнадзором образцу», - говорится в сообщении.

Всем пребывающим на территорию края на борту самолета или в аэропорту Владивостока необходимо будет заполнить анкету, в которой нужно будет указать свои контактные данные, цель поездки и адрес проживания.

«После заполнения анкет, при отсутствии признаков ОРВИ, гости и вернувшиеся домой жители смогут отправиться к месту планируемого ими пребывания без помещения на 14-дневный карантин», - говорится в сообщении.

В Приморье с 1 июня вступили в силу правила, согласно которым все приезжие должны предоставить справку об отсутствии коронавирусной инфекции. Документ должен быть оформлен не позднее, чем за два дня до момента прибытия в регион.

Если прилетевший в край человек не сможет предъявить подобную справку, то ему придется отправиться на 14-дневный карантин. На данный момент ограничительные меры из-за коронавируса продлены в Приморье до 15 июня включительно.





