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Сбежавшие из ада: что рассказывают беженцы из Эт-Танфа о жизни в лагере «Рукбан»

Павел Ремнев
05:25 05.06.2020
Покинувших «Рукбан» беженцев размещают в полевом лагере на карантин, после которого они смогут постепенно вернуться к нормальной жизни. 
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Десятки беженцев покидают зону Эт-Танф. Грузовики с людьми встречают прямо на дороге, которая соединяет подконтрольную Дамаску зону и территорию, где еще действуют террористы.

За рулем очередного автомобиля Мизият Руим, вывозить беженцев из зоны Эт-Танф - его работа. Довольно опасная, ведь приходится иметь дело с бандами, которые контролируют территорию лагеря «Рукбан».

«Это тяжелая работа, потому что никогда не знаешь точно, выпустят тебя в этот раз или нет. Там нет никакого закона, а жизнь очень тяжелая. Нет воды и еды», - рассказывает Мизият.

В его машине все имущество семей, которые смогли выбраться из опасной зоны. Свободу они купили, ведь чтобы получить разрешение на выезд из лагеря, нужно заплатить бандитам около сотни долларов – огромные по местным меркам деньги.

После разгрузки вещей следует обязательная проверка документов. Сирийским правоохранительным органам нужно убедиться, что беженцы действительно те, за кого себя выдают. Беглецы охотно рассказывают о жизни в «Рукбане».

«Я даже точно не могу сказать, сколько времени я провел в лагере. Может два года, а может больше.  Я пастух, пасу овец. Если бы не эта работа, я бы умер с голоду. Потому что боевики, которые заправляют в лагере, не дают людям продовольствия», - признается Мухаммед Хаммад.

Абдурахману Хаттыбу повезло куда меньше. У него и такой работы не было. Несколько лет его семья голодала, перебиваясь случайными заработками.

«У меня не было постоянной работы и очень часто нам с моей семьей нечего было есть. Иногда мне удавалось получить немного денег», - жалуется молодой человек.

Гуманитарная катастрофа - так описывают международные организации положение дел в лагере «Рукбан». Хотя он находится в зоне ответственности военной базы США. Помощь американцы оказывают, - но, согласно совместному заявлению российско-сирийского координационного штаба по возвращению беженцев, все продукты и предметы первой необходимости раздают подконтрольным бандформированиям. Впрочем, понемногу люди все же выбираются из «Рукбана».

«Центр по примирению враждующий сторон в Сирии продолжает фиксировать выход беженцев с неподконтрольной правительству Сирии территории из лагеря "Рукбан". На время карантина, люди будут размещены в полевом лагере, а затем смогут вернуться к нормальной жизни», - говорит представитель ЦПВС Виталий Ефременков.

На две недели им придется остаться здесь - в палатках в нейтральной зоне. Это на случай, если среди беженцев есть зараженные коронавирусом. Потом людей отправят в специальные центры размещения в городе Хомс, а оттуда отправят по домам. 

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