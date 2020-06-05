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В Кисловодске обнаружены следы динозавра

Тамара Астапенкова
05:13 05.06.2020
Ученые предполагают, что 120-130 миллионов лет назад в этих землях жил ящер, отличительная особенность которого трехпалые задние конечности.
В Кисловодске обнаружены следы динозавра
© Фото: fotototo blick winkel Globallookpress

В Ставропольском крае ученые Северо-Кавказского федерального университета обнаружили три отпечатка следа растительноядного динозавра – игуанодона. Об это сообщили на официальном сайте университета.

По информации ученых, отпечатки нашли на плите в Кисловодске. Предположительно 120-130 миллионов лет назад в этих землях жил ящер, отличительной особенность которого были трехпалые задние конечности. Именно трехпалые следы и отпечатались на плите.

«На сегодняшний день это единственный природный объект в России с сохранившимися отпечатками следов древних рептилий», - говорится в сообщении.

Сама плита с отпечатками динозавра представляет собой кусок отколовшейся скальной стенки, которая ушла в грунт примерно на 5,5 метров.

«Чтобы лапы игуанодона оставили следы на породе, эта порода должна быть пластичной, то есть не рассыпчато-мягкой, а способной деформироваться и сохранять в последующем измененную форму. Это соответствует строго определенному периоду формирования осадочных отложений», - пояснили в вузе.

Ученые предполагают, что перед тем, как по плите прошелся игуанодон, она во влажном состоянии лежала на солнце, или оставалась под водой на глубине не более полуметра. Отпечатавшиеся следы в длину около 40 сантиметров, в ширину 34-35 сантиметров. Вес динозавра был около трех тонн. Его лапы ушли в плиту на глубину 5-7 сантиметров. Если бы плита была не достаточно твердой, то он ушел бы в грязь по колено.

Пока туристы и местные жители не могут посмотреть на уникальную находку, так как плита расположена на территории режимного предприятия. Ученые добиваются того, чтобы палеонтологический артефакт был перенесен на территорию Национального парка «Кисловодский».

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