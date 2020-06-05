Лучевой сканер: ученые из РФ нашли способ обнаружить жизнь на Марсе

Российские ученые разработали новый способ поиска жизни на далеких и малоизученных планетах Солнечной системы. Разработчики метода предложили сканировать поверхность небесных тел лазером с борта космического корабля или межпланетной станции.

«Метод основан на флуоресцентном излучении биообъектов микроскопического размера после их облучения лазерным лучом. По характеристикам возникаемого флуоресцентного излучения мы можем судить, есть ли жизнь на исследуемом объекте или нет», - рассказал РИА Новости директор научно-исследовательского института ядерной физики имени Скобельцына МГУ Михаил Панасюк.

С помощью лазерного луча можно исследовать объекты на удалении десятков и сотен километров, поясняет Панасюк. Слабым местом лучевого сканера остается невозможность изучения простейших форм жизни под поверхностью планетарного грунта, добавляет он.

Ученые уверены, что поиски внеземной жизни необходимо начинать с анализа простейших микроорганизмов, которые способны выживать в экстремальных условиях. Тем более, что согласно научной теории, именно с них началась жизнь на самой Земле.