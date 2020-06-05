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Экологический апокалипсис: что произошло на ТЭЦ в Норильске и чем грозит эта авария

Владислав Кустов
05:49 05.06.2020
В ближайшее время специалисты МЧС и экологи разработают совместную стратегию ликвидации последствий разлива нефтепродуктов. 
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: МЧС РФ РИА новости

Сжигать разлившиеся при аварии в Норильске нефтепродукты никто не будет. Об этом заявили в Роспотребнадзоре. Площадь загрязнения составила почти 200 тысяч квадратных метров и накануне, на совещании у президента, были высказаны опасения, что такой способ устранения последствий ЧП в арктической зоне катастрофичен.

Первые кадры с места аварии на норильской ТЭЦ снял владелец автомобиля, его машина загорелась на дороге, по которой разлилось топливо.

«Дело в том, что машина провалилась, она провалилась и повисла, она была накалена, поэтому произошло возгорание», - объясняет автомобилист Александр Исаев.

Первоначально была версия, что его машина протаранила резервуар с горючим и он загорелся. Это потом уже заявят, что на самом деле просел грунт, и цистерна с соляркой лопнула.

Сегодня «кровавую» реку Амбарную осмотрел губернатор Красноярского края Александр Усс, а вместе с ним - министр МЧС Евгений Зиничев.

«Сегодня прокуратура поддержала ходатайство об аресте фигуранта уголовного дела о разливе нефтепродуктов. Уточняется степень ущерба окружающей среде», - заявил официальный представитель генеральной прокуратуры Российской Федерации Андрей Иванов.

Пока прокуратура по поручению президента выясняет, когда власти в Красноярске на самом деле узнали об аварии, Росприроднадзор разбирается, как следили на НТЭК за резервуарами. На проверку обещают потратить 20 дней. Одного виновного правоохранители уже нашли, им оказался начальник цеха ТЭЦ.

«В ближайшее время ему планируется предъявить обвинение в связи с несвоевременным информированием о ЧС, возбуждено еще одно уголовное дело о халатности», - информирует официальный представитель СК СУ России Светлана Петренко.

Специалисты уже выяснили - площадь загрязнения в Норильске после разлива топлива из резервуара на территории ТЭЦ-3 составила 180 тысяч квадратных метров. Это почти семь территорий, которые занимает сам Норильск. В МЧС тем временем заявили - решение проблемы найдено, но как именно будут ликвидировать аварию, не пояснили. Из Новосибирска в Норильск уже вылетели 100 спасателей и специальная техника.

Свой способ ликвидации аварии предлагают в самом Норникеле. Зараженный грунт хотят вывозить на временные площадки, затем рекультивировать, а топливо, собранное на воде, вывозить в специальные емкости на территории Норильска. В Росприроднадзоре предупреждают - никакого огня.

Вопросы сжигания сейчас не рассматриваются, мы считаем это недопустимо для арктической зоны. Если у нас будет возможность это дизельное топливо, которое сейчас во временных резервуарах, хранить до наступления заморозков, то это будет сделано», - пообещала глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

Эксперты призывают не медлить с ликвидацией ЧП, иначе и без того колоссальный ущерб природе будет исчисляться миллиардами. По последним данным с поверхности реки Амбарная уже собрали сотни тонн нефтепродуктов. 
 

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