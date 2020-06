За минуты до катастрофы: мужчина успел отправить матери селфи перед гибелью

В американском штате Иллинойс 39-летний Дэниел Шедд послал из кабины четырехместного одномоторного самолета групповое селфи со своими университетскими друзьями, а через несколько минут погиб в авиакатастрофе. Об этом сообщил таблоид Daily Star.

Компания друзей вылетела из аэропорта, расположенного рядом с городом Сент-Луис Мэриленд-Хайтс. Перед полетом 39-летний Дэниел Шедд, 35-летний Джошуа Свирс, 39-летний Даниэль Шлоссер и 39-летний Джон Камиллери сделали совместное фото.

Phi Gamma Delta extends its deepest sympathies to the families & friends of Kettering Brothers Joshua Sweers (2007), Daniel Shedd (2006), Daniel Schlosser (2004) & John Camilleri (2004) who were tragically killed in a small plane crash this past weekend.https://t.co/Qo4aRR80SO