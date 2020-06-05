Мужчина устроил заплыв на матрасе в затопленном городе в Подмосковье: видео

В подмосковной Ивантеевке неизвестный мужчина устроил заплыв на надувном матрасе. «Звезда» публикует видео, на котором можно разглядеть мужчину в гидрокостюме и шортах. Он лежит на надувном матрасе и не спеша гребет руками по луже, наслаждаясь окружающими видами и одобрительными возгласами соседей.

На записи видно, что мужчину не смущает даже грязно-коричневая вода. Он устроил для себя настоящий морской отдых: то наслаждался спокойствием и медленно плыл вдоль домов, то рассекал волны, держась за веревку, привязанную к машине.

После проливных дождей, которые в последние дни обрушились на московский регион, одну из улиц города сильно затопило. Вода разлилась между домами, не оставив шанса местным жителям пройти по улице и не промокнуть. Судя по видео, «Ивантеевское море» получилось не сильно глубоким, так как вода доходит в некоторых местах до середины колес машин.