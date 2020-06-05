Аномальная жара: Гидрометцентр пообещал температурные рекорды в ближайшие дни

С субботы на европейской части России установится аномальная жара. Температурный фон будет выше нормы на 2-4 градуса. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Потепление коснется всей европейской части России. С субботы температура выше нормы на 2-4 градуса на большинстве территории», - сказал ТАСС Вильфанд.

Он подчеркнул, что особенно жарко будет в Северо-Западном федеральном округе, а также на северо-востоке. Там столбики термометров будут подниматься выше климатической нормы на 10 градусов.

«В Санкт-Петербурге в начале следующей неделе очень высокие температуры - на 5-6 градусов выше нормы. В Псковской и Новгородской областях, в Коми, на севере Урала, в Перми - на 8-10 градусов выше нормы», - добавил ученый.

Ожидается, что аномальная жара сохранится на европейской части России минимум до 10 июня. Температурные аномалии прогнозируются и в столице. По словам Вильфанда, температура в Москве будет выше климатической нормы на 6 градусов. Ожидается, что в субботу в Столице воздух прогреется до 22-24 градуса тепла, в воскресенье - 25-27 градусов тепла, в понедельник и вторник - 23-28 градусов тепла, в среду - 26-31 градус тепла.

Ранее синоптики предупреждали, что в Московском регионе в ближайшие дни установится июльская погода. Долгожданное Долгожданное потепление в столицу принесет антициклон, которые нормализует атмосферное давление.