Возвращается к жизни: доходы малого бизнеса в РФ в мае выросли на треть

Выручка малых и средний предприятий в мае выросла на 27% по сравнению с апрелем этого года. В российских регионах бизнес возвращается к привычному режиму работы, открываются кафе и рестораны, химчистки и небольшие магазины.

Согласно анализу онлайн-касс, выручка магазинов одежды увеличилась на 196%, обувных точек - на 168%, продавцы нижнего белья прибавили 130%, а салоны красоты нарастили оборот на 87%. Примерно такие же показатели демонстрирует сектор ювелирных украшений и цветов, сообщают «Известия».

Более скромными темпами растет оборот вино-водочной продукции, табака и зоотоваров. Прирост в этих отраслях бизнеса составляет до 21%.

Предприятия малого и среднего бизнеса станут адресатами новой антикризисной программы правительства. План действий рассчитан на три года и предусматривает пять триллионов рублей финансирования. В кабмине рассчитывают создать новую экономику и поддержать наиболее незащищенные слои населения, а также оказать поддержку малым, средним предприятиям и промышленному сектору страны.