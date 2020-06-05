Космический массаж: в России создали медицинского робота для экипажей МКС

В России создан робот-массажер для будущих экспедиций к Международной космической станции (МКС). Изобретение принадлежит ученым из Института машиноведения имени Благонравова РАН и МГТУ имени Баумана.

По задумке, созданный робот будет выполнять скользящий баночный массаж спины и грудной клетки. При этом он будет автономным, а для его работы не нужно будет подключать других членов экипажа, отмечается в журнале «Авиакосмическая и экологическая медицина», в котором опубликована статья об изобретении.

«Представлена новая концепция многофункционального самоперемещающегося баночного массажера - робота "Триангель". При этом не требуется присутствие массажиста, а управление массажером может быть программным. Показана возможность проведения скользящего баночного массажа на борту космической станции», - говорится в статье.

Прототип робота уже испытали, он представляет из себя механизм треугольной формы, состоящий из трех стрежней с вакуумными банками на концах.

«Триангель» способен поддерживать связь с профессиональным массажистом на Земле, который будет контролировать правильность выполнения всех процедур.

Не исключено, что бороздить Вселенную робот будет на борту новейшего космического корабля, созданием тренажера которого заняты сейчас в Центре подготовки космонавтов. Там ищут подрядчиков, для производства необходимых систем.