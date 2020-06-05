Удар молнии разорвал надвое самый большой в мире флаг США: видео

В американском штате Висконсин после удара молнии разорвало пополам самый большой в мире национальный флаг США. Об этом сообщил портал Heavy.

Местные жители выкладывают в соцсетях фотографии, на которых можно увидеть два полотнища на огромном флагштоке . Очевидец Winston O'Boogie опубликовал на своей странице в Facebook видео с разорванным флагом. Мужчина живет в штате Висконсин неподалеку от города Шебойган, где 2 июля и случилось происшествие. Многие пользователи пишут, что данное событие символизирует ситуацию, в которой сейчас оказалась страна. Речь идет о массовых беспорядках, охвативших США после гибели при задержании темнокожего американца Джорджа Флойда.

По данным американской страховой компании Acuity Insurance, размер флага составляет 21 метр на 42,6 метра и весом 154 килограмма. Флаг был установлен выше статуи Свободы на 30 метров. Он развивается над мемориалом в память о жителях штата, погибших на службе в армии.

По информации портала, на покрытие флагштока ушло 1893 литра краски, а для фундамента использовали около 520 кубическим метров бетона.

Из-за сильной грозы, которая случилась в штате 2 июня, 30 тысяч домов остались без электричества.