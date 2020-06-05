Путин перевел Ростуризм в прямое подчинение правительству

Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) указом президента РФ передано из ведения Минэкономразвития под прямое руководство правительству. Соответствующий документ опубликован в пятницу, 5 июня, на портале правовой информации.

«Установить, что руководство деятельностью Федерального агентства по туризму осуществляет правительство Российской Федерации», - говорится в документе.

Ростуризму передаются функции по выработке и реализации госполитики, нормативному регулированию и координации деятельности по реализации приоритетных направлений, а также государственного надзора за деятельностью туроператоров.

В сентябре 2018 года Федеральное агентство было выведено из подчинения министерства культуры в ведение министерства экономического развития РФ.



