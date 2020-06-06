Минюст РФ дал экспертную оценку принятым из-за COVID-19 ограничениям

Принятые на территории Российской Федерации, в том числе в Москве, ограничительные меры соразмерны угрозе распространения коронавирусной инфекции и совершенно законны. Такой вердикт вынес Минюст, которому было поручено проанализировать акты и распоряжения, принятых на фоне роста заболеваемости COVID-19.

«Меры, введенные на территории России, в том числе указы мэра Москвы, приняты в пределах компетенции органов власти и соразмерны угрозе распространения эпидемии и безусловно отвечают конституционным целям по охране жизни и здоровья граждан», - говорится в заявлении Минюста, которое опубликовано на официальном сайте ведомства.

В качестве подтверждения этих заявлений, в Минюсте напомнили о положениях международной Конвенции о защите прав человека и его основных свобод, в которой сказано о том, что властям не только дано право, но и обязанность действовать наиболее эффективным образом ради сохранения жизни людей. Аналогичный подход закреплен в целом ряде статей Конституции Российской Федерации.

Также проведенный анализ указывает на то, что принятые в связи с распространением коронавирусной инфекции меры, сопровождаются государственной поддержкой наиболее нуждающихся слоев населения и носят исключительно временный характер.