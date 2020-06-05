Мишустин поздравил нового премьера Белоруссии с вступлением в должность

Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил нового председателя правительства Белоруссии Романа Головченко с вступлением в должность. Глава российского кабмина выразил готовность к совместной работе.

«От имени правительства РФ и от себя лично поздравляю вас по случаю назначения на пост премьер-министра республики Беларусь... Подтверждаю готовность к активной совместной работе в рамках Союзного государства», - говорится в телеграмме Мишустина, опубликованной на сайте правительстве.

Российский премьер выразил удовлетворение от добрососедских отношений двух стран и укрепления сотрудничества между ними, а также отметил важность развития взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза и Содружества Независимых Государств.

Мишустин также пожелал Головченко крепкого здоровья, благополучия и успехов на государственной службе.

Третьего июня президент Белоруссии Александр Лукашенко отправил в отставку правительство. Новым премьер-министром республики был назначен Головченко, который до этого занимал должность председателя Государственного военно-промышленного комитета.