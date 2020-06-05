Россия ответила США на призыв уйти из Сирии

Посольство Российской Федерации в Вашингтоне напомнило Госдепартаменту о незаконности нахождения военнослужащих Пентагона на территории суверенной Сирии, так как никто их туда не приглашал. Таким образом российские дипломаты отреагировали на высказывания помощника госсекретаря США по делам Ближнего Востока Дэвида Шенкера, который ранее заявил о том, что Москва должна уйти из региона.

«Хотели бы напомнить, что российские военные находятся в Сирии по приглашению правительства, а на каких основаниях находятся в этой стране США? Притом, что ни законные власти, ни СБ ООН не давали санкции на размещение там американских войск», - говорится в сообщении российского дипведомства на официальной странице в Twitter.

Присутствие российских военнослужащих на Ближнем Востоке и конкретно в Сирии Шенкер назвал промахом администрации предыдущего президента США Барака Обамы. По мнению американского чиновника, это было политическим промахом. Россия не раз заявляла, что продолжит поддерживать законные власти Сирии в их борьбе с международным терроризмом.