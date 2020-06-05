Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Россия ответила США на призыв уйти из Сирии

Ян Брацкий
23:19 05.06.2020
В посольстве России заявили, что ни правительство Сирии, ни Совет Безопасности ООН не давали санкций на размещение вооруженных сил США на территории страны. 
Россия ответила США на призыв уйти из Сирии
© Фото: Ting Shen Xinhua, Globallookpress

Посольство Российской Федерации в Вашингтоне напомнило Госдепартаменту о незаконности нахождения военнослужащих Пентагона на территории суверенной Сирии, так как никто их туда не приглашал. Таким образом российские дипломаты отреагировали на высказывания помощника госсекретаря США по делам Ближнего Востока Дэвида Шенкера, который ранее заявил о том, что Москва должна уйти из региона.

«Хотели бы напомнить, что российские военные находятся в Сирии по приглашению правительства, а на каких основаниях находятся в этой стране США? Притом, что ни законные власти, ни СБ ООН не давали санкции на размещение там американских войск», - говорится в сообщении российского дипведомства на официальной странице в Twitter.

Присутствие российских военнослужащих на Ближнем Востоке и конкретно в Сирии Шенкер назвал промахом администрации предыдущего президента США Барака Обамы. По мнению американского чиновника, это было политическим промахом. Россия не раз заявляла, что продолжит поддерживать законные власти Сирии в их борьбе с международным терроризмом. 

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата05.06.2020, 13:45
Песков назвал условия вступления в силу поправок к Конституции
Дата05.06.2020, 17:40
Северный флот РФ приступил к слежению за фрегатом ВМС Франции, зашедшим в Баренцево море
Дата05.06.2020, 10:28
Валерий Брагин стал главным тренером российской сборной по хоккею
Дата05.06.2020, 15:37
На форуме «Армия-2020» представят экспозицию из 23 танков и бронеавтомобилей
Дата29.05.2020, 17:40
Без связи с миром: как прошел сверхсекретный эксперимент СССР по изоляции длиною в год
Дата04.05.2020, 13:24
Воздушная феерия: репетиция авиационной части Парада Победы в Москве
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
00:40 В стране и мире
На фоне беспорядков: Захарова рассказала, сколько россиян желает скорее покинуть США
00:11 В стране и мире
В Москве скончались 58 пациентов с коронавирусом
00:01 В стране и мире
Минюст РФ дал экспертную оценку принятым из-за COVID-19 ограничениям
23:55 В стране и мире
Путин перевел Ростуризм в прямое подчинение правительству
23:21 В стране и мире
Путин подписал указ о военно-административном делении России
События дня
События дня
Коронавирус
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
9 мая
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Громкий хлопок и столб пламени: взрыв на АЗС в Атырау сняли на видео
За минуты до катастрофы: мужчина успел отправить матери селфи перед гибелью
Видео
Первые минуты после разлива топлива в Норильске попали на видео
Видео
Удар молнии разорвал надвое самый большой в мире флаг США: видео
Диетолог назвала самый опасный для здоровья суп
Ученые предупредили о вреде сиропов от кашля при COVID-19
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.