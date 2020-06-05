Путин подписал указ о военно-административном делении России

Владимир Путин подписал указ о военно-административном делении Российской Федерации. Согласно документу, с 1 января 2021 года страна будет разделена на военные округа: Западный, Южный, Центральный и Восточный, а также Северный флот. Соответствующий документ опубликован в пятницу, 5 июня, на портале правовой информации.

Москва и Подмосковье, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Смоленская, Тверская, Тульская, Ярославская и Тамбовская области, а также республика Карелия, Брянская, Белгородская, Владимирская, Вологодская, Воронежская, Ивановская, Калининградская, Калужская, Костромская, Курская, Липецкая, Нижегородская, Новгородская, Псковская, Орловская и Рязанская области войдут в Западный военный округ.

Южный военный округ – в административных границах республик Адыгея, Дагестан, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Калмыкии, Карачаево-Черкесии, Крыма, Северной Осетии, Чечни, Краснодарского и Ставропольского края, Астраханской, Волгоградской и Ростовской областей, а также города Севастополя.

Административные границы Алтая, Башкортостана, Марий Эл, Мордовии, Татарстана, Тывы, Удмуртии, Хакасии, Чувашии, Алтайского, Красноярского и Пермского края, Иркутской, Кемеровской, Кировской, Курганской, Новосибирской, Омской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской, Свердловской, Томской, Тюменской, Ульяновской и Челябинской областей, а также Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов вошли в Центральный военный округ.

В Восточный военный округ войдут республики Бурятия и Саха, Забайкальский, Камчатский, Приморский и Хабаровский края, Амурская, Магаданская и Сахалинская области, Еврейский и Чукотский автономные округа.

В административных границах республики Коми, Архангельской и Мурманской областей, а также Ненецкого автономного округа - Северный флот.

До 1 октября 2020 года правительству необходимо подготовить предложения по приведению всех актов в соответствие с данным указом.