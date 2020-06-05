Минздрав разработал новые правила медосвидетельствования водителей

Минздрав России предложил новые правила медосвидетельствования для водителей. Соответствующий проект опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов.

В частности, анализ на содержание карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT) в сыворотке крови в документе предлагается заменить формулировкой «лабораторные исследования крови и (или) мочи в целях диагностики употребления алкоголя». Такие исследования будут проводить в случае выявления врачом симптомов алкогольной зависимости у проверяющегося.

В ведомстве планировали с 22 ноября увеличить количество исследований для водителей и кандидатов в водители. Это вызвало широкой общественный резонанс и большие очереди в наркологических и психоневрологических диспансерах, так как ожидалось увеличение стоимости получения медсправок. В результате нововведение было отложено до 1 июля. Новые правила раскритиковал и президент Владимир Путин, назвав их «чушью».