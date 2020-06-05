В Росприроднадзоре объяснили, как будут считать сумму ущерба от ЧП в Норильске

Сумма ущерба от разлива топлива на ТЭЦ-3 в Норильске будет зависеть от того, сколько нефтепродуктов удастся собрать во время операции по ликвидации последствий. Об этом сообщили в Росприроднадзоре.

«Далее по специальной методике, утвержденной Минприроды, мы считаем объемы, я не стану говорить конкретную сумму», - сказала глава федеральной службы Светлана Радионова в эфире телеканала «Россия 24».

Она сообщила, что проверка завершится до 26 июня.

В пятницу, 5 июня, глава «Норникеля» Владимир Потанин пообещал, что компания полностью профинансирует восстановление экологии в регионе. По предварительным подсчетам, на это потребуется как минимум 10 миллиардов рублей.

Инцидент в Норильске произошел 29 мая. В результате разгерметизации резервуара в окружающую среду попало более 20 тысяч тонн горюче-смазочных материалов. Президент РФ Владимир Путин поручил ввести в регионе режим чрезвычайной ситуации федерального уровня.