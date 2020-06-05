Создан самый маленький в мире полупроводниковый лазер

Ученые создали самый маленький в мире полупроводниковый лазер. Разработка велась международным коллективом ученых совместно с исследователями Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики. Об этом рассказали в пресс-службе российского вуза.

«Группа ученых объявила о создании самого компактного в мире полупроводникового нанолазера, работающего в видимом диапазоне при комнатной температуре», - сказано в сообщении.

Отмечается, что данный лазер представляет собой наночастицу перовскита. Размер прибора - 310 нанометров, что более чем в 3 тысячи раз меньше одного миллиметра.

Для своего нанолазера исследователи выбрали перовскит, потому что он может выполнять как роль активной среды, так и роль резонатора, то есть генерировать лазерное излучение и удерживать электромагнитную энергию внутри долгое время.

«Уникальность полученного нанолазера заключается не только в его размерах. Он хорошо удерживает в себе энергию вынужденного излучения, чтобы обеспечить достаточное усиление электромагнитных полей для появления лазерной генерации», - заявили ученые.

При этом исследователи подчеркнули, что новый прибор работает в обычных условиях - при стандартном атмосферном давлении и комнатной температуре.

Ученые утверждают, что данный лазер можно использовать при создании оптических чипов, сенсоров и других приборов, которые используют свет для передачи и обработки информации.