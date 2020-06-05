В посольство РФ в Аргентине поступила угроза о взрыве

Посольство РФ в Аргентине получило сообщение с угрозой о взрыве. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в полиции Буэнос-Айреса.

Известно, что сообщении было направлено на электронный адрес российской дипмиссии. На данный момент на территории посольства работают сотрудники бригады взрывотехников федеральной полиции Аргентины.

В понедельник, 1 июня, аналогичное сообщение с угрозой о взрыве было отправлено в посольство РФ в Бразилии. Специалисты военной полиции провели в здании проверку и ничего не обнаружили.