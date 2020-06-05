Собянин: радикально ослабить ограничения по COVID-19 можно на следующей неделе

На следующей неделе можно будет принять более радикальные и серьезные решения по снятию ограничений по коронавирусу в Москве. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.

«Мы видим, что положительная динамика сохраняется, меньше стало пневмонии, выявленных больных ковидом, меньше смертей стало», - сказал он.

Собянин отметил, что решения о новых послаблениях можно принимать только через семь дней после предыдущих. Это позволит оценить эпидемиологическую ситуацию, пояснил он.

«В этот понедельник мы ввели новые правила, значит, в ближайший понедельник мы можем сделать какие-то выводы», - добавил градоначальник в эфире телеканала «Россия 1».

С 1 июня в Москве разрешили открыться непродовольственным магазинам, торговым центрам. Жителям столицы также разрешили гулять по графику три раза в неделю. Большинство ограничений в Москве, по словам Собянина, отменят к 1 июля.