СМИ: Трамп приказал вывести из Германии более девяти тысяч военнослужащих
Кроме того, по данным Wall Street Journal, глава Белого дома приказал ограничить число единовременно находящихся в ФРГ американских военных.
© Фото: Ron Sachs, ZUMAPRESS.com, Globallookpress
К сентябрю США должна вывести из Германии 9,5 тысячи военнослужащих. Такое указание дал Дональд Трамп.
Кроме того, по данным Wall Street Journal, глава Белого дома приказал ограничить число единовременно находящихся в ФРГ американских военных. Он предложил сократить это число с 52 тысяч до 25 тысяч.
Издание отмечает, что в настоящее время в США находятся 34,5 тысячи военнослужащих США.
Кроме того, по данным газеты, данное решение не связано с отказом канцлера Германии Ангелы Меркель принять участие в очном саммите G7. Утверждается, что Дональд Трамп обсуждал этот вопрос с сентября 2019 года.