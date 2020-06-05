СМИ: Трамп приказал вывести из Германии более девяти тысяч военнослужащих

К сентябрю США должна вывести из Германии 9,5 тысячи военнослужащих. Такое указание дал Дональд Трамп.

Кроме того, по данным Wall Street Journal, глава Белого дома приказал ограничить число единовременно находящихся в ФРГ американских военных. Он предложил сократить это число с 52 тысяч до 25 тысяч.

Издание отмечает, что в настоящее время в США находятся 34,5 тысячи военнослужащих США.

Кроме того, по данным газеты, данное решение не связано с отказом канцлера Германии Ангелы Меркель принять участие в очном саммите G7. Утверждается, что Дональд Трамп обсуждал этот вопрос с сентября 2019 года.