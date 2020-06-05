Крым планируют открыть для туристов 1 июля

Отели, санатории и пансионаты Крыма могут открыться для туристов из других российских регионов с 1 июля. Это произойдет в том случае, если даты и условия будут согласованы с федеральными структурами, сообщили в министерстве курортов и туризма республики.

«Ориентировочно, 1 июля - открытие межсубъектового туризма, однако это зависит от согласования с федеральными структурами, которое мы ждем со дня на день»,- сказал министр курортов и туризма Вадим Волченко.

Кроме того, межрегиональный туризм будет возможен только при стабилизации эпидемиологической обстановки и при выполнении всех требований безопасности.

С 15 июня в санаториях и пансионатах Крыма начнут принимать крымчан. Об этом ранее сообщил глава региона Сергей Аксенов. А в Севастополе с этого же числа разрешат въезд в отели туристов из других регионов при условии тестирования на коронавирус.