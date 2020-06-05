Мурашко назвал регионы, вызывающие тревогу по ситуации с COVID-19

Забайкальский край и Северная Осетия вызывают тревогу из-за ситуации с коронавирусом. В Дагестане же, который в последнее время был на слуху, все поменялось в лучшую сторону, сказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«Осетия-Алания тоже вызывает у нас большое опасение, внимание. Забайкальский край вызывает тревогу определенную», - пояснил он в эфире телеканала «Россия-1».

В интервью он также отметил, что вакцина от инфекции должна стать равнодоступной для всех стран. Министр добавил, что обязательно сделает себе прививку, как только вакцина появится.