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Мурашко назвал регионы, вызывающие тревогу по ситуации с COVID-19

Анна Касаткина
21:22 05.06.2020
В Дагестане обстановка изменилась в лучшую сторону, отметил министр.
Мурашко назвал регионы, вызывающие тревогу по ситуации с COVID-19
© Фото: Marco Passaro, Keystone Press Agency, Globallookpress

Забайкальский край и Северная Осетия вызывают тревогу из-за ситуации с коронавирусом. В Дагестане же, который в последнее время был на слуху, все поменялось в лучшую сторону, сказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«Осетия-Алания тоже вызывает у нас большое опасение, внимание. Забайкальский край вызывает тревогу определенную», - пояснил он в эфире телеканала «Россия-1».

В интервью он также отметил, что вакцина от инфекции должна стать равнодоступной для всех стран. Министр добавил, что обязательно сделает себе прививку, как только вакцина появится.

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