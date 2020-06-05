Любимец Гайдая и свой для народа: Грачевский поделился воспоминаниями о Кокшенове

Актер Михаил Кокшенов всегда справлялся с комедийными ролями, народ его понимал и был с ним «в одной тональности». О работе с артистом рассказал режиссер и основатель киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский.

«Его с удовольствием снимал Гайдай, и после „Спортлото-82“ Кокшенов стал любимцем. А в „Ералаше“ у него было много разных ролей, и это всегда 100% успех и смех в зале», - рассказал он.

В разговоре с «360» Грачевский также отметил, что Кокшенов был «ярким пятном» отечественного кинематографа. Однако в последние годы артист «ушел от всех и был не здоров».