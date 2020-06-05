ВОЗ обновила рекомендации по ношению масок

Всемирная организация здравоохранения рекомендовала носить защитные маски всем людям старше 60 лет. Об этом заявил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус. Кроме того, он посоветовал обязательно надевать средства индивидуальной зашиты в общественных местах и транспорте. Ранее Гебрейесус утверждал, что маски нужно носить только заболевшим коронавирусом.

«В свете выявленных свидетельств ВОЗ советует правительствам рекомендовать использование масок населением там, где отмечено широкое распространение вируса и затруднено физическое дистанцирование, к примеру, в общественном транспорте, в магазинах и других переполненных местах», - приводят слова главы ВОЗ РИА Новости.

Также руководитель организации напомнил, что ношение масок обязательно для работников медицинских учреждений, которые контактируют с инфицированными.

При этом Гебрейесус сообщил, что средства индивидуальной защиты не являются единственной мерой профилактики коронавируса. Он заявил, что необходимо соблюдать социальную дистанцию и чаще мыть руки.