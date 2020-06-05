Врач заявил о новых «сюрпризах» коронавируса

Новая коронавирусная инфекция является непредсказуемой болезнью, которая может преподнести сюрпризы. Об этом сообщил врач Андрей Мясников.

На своей странице в социальной сети он написал, что COVID-10 сильно заразен, потому что передается воздушно-капельным путем еще в доклинический период, то есть тогда, когда у зараженного отсутствуют симптомы.

«Группы риска: 65+, ожирение, диабет, заболевания сердца, почек», - сообщил врач.

Он добавил, что коронавирус опасен также для тех, у кого обнаружена онкология. Остальные заболевшие, как правило, переносят инфекцию в легкой форме.

Единственно действенной мерой профилактики, по словам Мясникова, является социальная дистанция.