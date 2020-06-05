На портале госуслуг появился раздел для онлайн-голосования по поправкам к конституции

На портале госуслуг появился раздел, посвященный онлайн-голосованию по поправкам к конституции России. Специально для участников голосования Минкомсвязь также открыло новые сервисы, которые доступны в личных кабинетах 80 миллионов пользователей.

Поучаствовать в дистанционном голосовании смогут жители двух пилотных регионов – Москвы и Нижегородской области.

«Пользователи портала с подтвержденной учетной записью на госуслугах и постоянной регистрацией в пилотных субъектах смогут принять участие в общероссийском голосовании дистанционно в электронном формате», - рассказали в Минкомсвязи.

При помощи портала также можно авторизоваться для участия в голосовании, подать заявку для голосования на дому или заявление для личного присутствия на любом участке на территории России. Кроме того, можно отозвать заявку, посмотреть адреса избирательных участков и их интерактивные карты, а также контакты избирательной комиссии.