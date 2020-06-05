В России из-за непогоды начались массовые потопы: видео

В разных уголках России грозовые ливни принесли с собой потопы. В Ставрополье, например, машины плыли прямо по течению и проваливались в размытые потоками ямы. Коммунальщики до сих пор откачивают воду с улиц.

В Подмосковье похожая картина - топит целые районы. В воде уже 600 дачных участков, три моста и две дороги. Стихия не обошла стороной и российских звезд: в воде загородный дом актрисы и телеведущей Эвелины Бледанс.

В парках из-за неисправных ливневок появляются новые водоемы. В городском парке Долгопрудного есть свой большой пруд, а во время дождей образуется еще один – прямо на газоне. Когда почва высыхает, появляется много пыли, которой потом вынуждены дышать гуляющие дети и взрослые.