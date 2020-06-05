Семь кубометров нефти: в ЯНАО произошла утечка топлива

На производственной территории АО «РСК Ямала» в городе Муравленко, расположенном в Ямало-Ненецком автономном округе, произошел несанкционированный слив нефтепродуктов. Об этом сообщили в прокуратуре округа.

Там отметили, что в результате в окружающую среду попало более 7 кубических метров топлива, которые загрязнили более 0,6 гектаров почвы.

«В результате разлива жертв и пострадавших не имеется. Электроснабжение города не нарушено», - сказано в сообщении прокуратуры.

По факту произошедшего организована проверка. Ход и ее результаты находятся на контроле прокуратуры автономного округа.