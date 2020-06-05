В Петербурге с 8 июня заработают непродовольственные магазины

Магазины непродовольственных товаров в Санкт-Петербурге возобновят работу с 8 июня. При этом, как сообщили в городской администрации, те помещения, которые расположены в торговых центрах, пока будут закрыты.

«С 8 июня 2020 года разрешается работа объектов розничной торговли (за исключением объектов, находящихся в зданиях торгово-развлекательных и торговых центров) с площадью торгового зала не более 400 квадратных метров и с отдельным уличным входом при условии одновременного присутствия посетителей в количестве не более одного человека на четыре квадратных метра и закрытых примерочных зон», - сказали в пресс-службе администрации.

Кроме того, с этого же числа будет разрешена работа компаний-застройщиков и дилерских центров. Попасть туда можно будет только по предварительной записи.

В администрации подчеркнули, что все предприятия, которые возобновляют работу, обязаны обеспечить безопасность клиентов.

По последним данным, в Санкт-Петербурге зафиксировано 17 822 случая заболевания коронавирусом, 7076 пациентов выздоровели, 291 человек скончался.