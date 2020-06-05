Колодцы и родники: как в Крыму обходятся без перекрытого Украиной водного канала

Забыть о поставках воды из Украины и надеяться только на собственные возможности считают правильным власти Крыма. Ценой серьезных усилий и порой в ущерб своим собственным гражданам Киев перекрыл Северо-Крымский канал. Симферопольское водохранилище пересохло, а в МЧС прогнозируют летом сильную засуху.

Например, в селе Украинка в Симферопольском районе Крыма за 20 лет украинские власти так и не построили водопровод. За это время люди привыкли обходиться тем, что доступно. В хуторе - колодец, рядом в лесу - родник.

«Воды у нас в деревне нет. Судя по тому, как у нас мало дождей, колодцы у всех обмелели. Все ходят сюда. Здесь тоже раньше был хороший напор, а сейчас нет», - рассказала местная жительница Виктория Шихатова.

Вода из Днепра на полуостров не подается уже 6 лет. Причем перекрыть канал украинскому руководству было гораздо сложнее, чем не препятствовать циркуляции воды. Теперь сбрасываемая мимо дамбы вода постоянно подтапливает ряд украинских поселков, но зато не достается крымчанам.

Водный резервуар полуострова сейчас больше напоминает пустынные пейзажи. Местами водоем пересох до самого дня. Там, где раньше была вода, в настоящее время - потрескавшаяся от жары земля.

«На сегодняшний день основная проблема - это засуха. К сожалению, год - один из самых сухих по итогам 150 лет наблюдения. У нас наименьшее количество осадков выпало как раз в этом году», - заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

Самые большие пресные запасы полуострова находятся в Ивановском водозаборе на северо-западе Крыма. Его строили еще во времена СССР, но так и не запустили. Сейчас власти намерены ввести в строй водоподающую станцию. Через эти трубы напрямую из артезианских скважин уже этим летом вода потечет в крымские города и поселки.