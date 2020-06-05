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«С ума сходил без работы»: Панкратов-Черный рассказал о характере Кокшенова

Анна Касаткина
19:22 05.06.2020
Актер никогда не упускал возможности сняться в одном фильме с великими артистами.
«С ума сходил без работы»: Панкратов-Черный рассказал о характере Кокшенова
© Фото: Kino-teatr.ru

Актер Михаил Кокшенов был по натуре трудоголиком и всегда приходил на помощь своим друзьям. Об этом «Звезде» рассказал народный артист России Александр Панкратов-Черный.

По словам актера, Кокшенов редко участвовал в компаниях, но из-за располагающего к себе характера его всегда звали просто Мишей.

«Он был добрый, отзывчивый и внимательный к окружающим. Он любил работать - это был просто страшный трудоголик. Можно сказать, с ума сходил, если не было никакой работы», - рассказал Панкратов-Черный.

Его любовь к работе и отзывчивость хорошо продемонстрировали 90-е годы, отметил собеседник «Звезды». Государство тогда не финансировало киностудии, и фильмы снимали редко, а потому Кокшенов решил сам помогать оставшимся без работы коллегам, пояснил он.

«Миша открыл маленький охотничий магазинчик, от прибыли составлял какую-то крошечную смету и приглашал друзей, которые сидели без работы: актеров, операторов, осветителей. Сценаристов просил написать какую-то незатейливую комедию, снимали без строительства декораций, в интерьерах и на натуре. Даже на массовку денег не хватало. Но Миша пользовался своим колоссальным обаянием и просто подходил к прохожим и говорил: "А можно вы пройдете не по этому тротуару, а вот по этому?"», - вспоминает Панкратов-Черный.

По словам артиста, Кокшенов любил сниматься с великими актерами. Так, на маленькую роль одного из чернокожих телохранителей в «Ширли-мырли» Панкратова-Черного уговорил именно Кокшенов, заметив, что в фильме также будут сниматься Нонна Мордюкова, Инна Чурикова и Леонид Куравлев.

«Миша был удивительного обаяния. На творческих встречах всегда Мишу мы держали "на закуску": он выходил где-то в конце наших выступлений, потому что его обожали зрители. Миша всегда рассказывал какие-то смешные истории, и зал рукоплескал», - добавил собеседник.

В последнее время Кокшенов жил на даче и ни с кем не контактировал, отметил Панкратов-Черный. Он пояснил, что в плане своего здоровья актер был достаточно закрытым и мог запрещать супруге разглашать подобную информацию, а потому причина смерти артиста остается его коллегам неизвестна.

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