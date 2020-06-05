Дежурные силы ПВО в ходе проверки отразили «авиаудар» по Москве

Дежурные силы ПВО-ПРО в ходе проверки отразили условный авиаудар по Москве. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В учениях были задействованы истребители Су-35С, Су-30СМ, бомбардировщики Су-34, вертолеты Ми-24П. Они выполняли роль самолетов-разведчиков и беспилотников.

Дежурные подразделения своевременно обнаружили и выполнили условный обстрел всех контрольных целей.

Всего боевые расчеты зенитных ракетных систем С-400 «Триумф», С-300 «Фаворит», зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С» выполнили более 30 условных ракетных пусков.

Су-35 - российский многоцелевой сверхманевренный истребитель поколения 4++. По своим характеристикам машина вплотную приближена к самолетам пятого поколения.

Су-34 создан для ударов по наземным целям в оперативной и тактической глубине в условиях сильного противодействия средствами противовоздушной обороны. Способен вести бой с истребителями.

Су-30 - двухместный многоцелевой истребитель. Создан на базе учебно-боевой модификации Су-27УБ путем глубокой модернизации.

С-400 «Триумф» - российская зенитная ракетная система большой и средней дальности, зенитный ракетный комплекс (ЗРК), созданный для уничтожения аэродинамических и баллистических целей.