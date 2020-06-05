В Генпрокуратуре назвали предварительную причину разлива топлива в Норильске

Разгерметизация резервуара с нефтепродуктами, в результате которой произошла утечка топлива, случилась из-за просадки грунта. Об этом сообщили в Генпрокуратуре.

«Согласно имеющимся данным, предварительной причиной разгерметизации резервуара с дизельным топливом стала просадка грунта и бетонной площадки под ним», - сказал официальный представитель Генпрокуратуры Андрей Иванов.

Он также добавил, что генеральный прокурор Игорь Краснов дал указание с целью недопущения подобных ЧП проверить все особо опасные объекты, которые расположены в зонах вечной мерзлоты.

Генпрокурор заявил, что после проверки будет дана оценка соблюдению предприятиями требований законов при эксплуатации опасных объектов.

«Одновременно будет проверена эффективность деятельности органов государственного надзора», - добавил представитель Генпрокуратуры.

В пятницу, 5 июня, Владимир Путин поручил бескомпромиссно и объективно оценить ущерб от разлива топлива. А глава «Норникеля» Владимир Потанин сообщил, что компания полностью профинансирует восстановление экологии. По предварительным подсчетам, на это уйдет 10 миллиардов рублей.