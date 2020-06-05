В России стартовал первый онлайн-хакатон конкурса «Цифровой прорыв»

Первый онлайн-хакатон конкурса «Цифровой прорыв» - флагманского проекта президентской платформы АНО «Россия - страна возможностей» - пройдет с 5 по 7 июня. В борьбу за главный приз вступили более 200 команд-участников. Лучшие IT-специалисты со всей России будут соревноваться в решении цифровых задач на первом из двух онлайн-хакатонов масштабного IT-марафона с призовым фондом 5 000 000 рублей.

Команды из IT-специалистов, дизайнеров и управленцев будут работать в течение 36 часов над кейсами, создавая цифровые продукты. По истечении этого времени каждая команда должна будет предоставить готовый прототип продукта.

Направления онлайн-хакатонов выбраны самые актуальные: Data Science, AI & UX/UI, AI, Machine Learning, Computer Vision и другие. Задания для участников подготовлены партнерами конкурса - представителями бизнес-сообщества и органами власти. Особенность этих кейсов в том, что они представляют собой реальные проблемы и задачи. Лучшие решения партнеры планируют внедрить и продолжить сотрудничество с командами - авторами решений.

Среди зарегистрированных участников есть как новые участники, так и финалисты прошлого года. Кирилл Непомилуев из Нижнего Новгорода со своей командой Lazybones в прошлом году впервые участвовал в хакатоне и сразу занял второе место в финале «Цифрового прорыва». Сейчас ребята продолжают развивать проект, они запустили онлайн-марафон по обучению программированию. Несмотря на большой объем работы, Кирилл планирует принять участие в хакатоне и в этом году. По его словам, конкурс «Цифровой прорыв» - это колоссальный опыт, который сплотил всю команду и позволил развивать действительно нужные цифровые проекты.

Онлайн-хакатон станет первым мероприятием масштабного IT-марафона, который состоит из онлайн-чемпионата для индивидуальных разработчиков и двух онлайн-хакатонов для сформированных команд. Следующий онлайн-хакатон состоится 19-21 июня, а уже 25 июня стартует онлайн-чемпионат для индивидуальных разработчиков. Победители получат денежные призы, государственную поддержку проекта и поддержку от компаний-партнеров.

Конкурс «Цифровой прорыв» проводится с 2019 года. Первый хакатон вошел в Книгу рекордов Гиннесса как самый масштабный в мире. Конкурс прошел в 40 регионах, в нем приняли участие более 66 тысяч человек. По итогам конкурса было разработано свыше 170 проектов для решения реальных бизнес-кейсов. Конкурс «Цифровой прорыв» реализуется в рамках государственного федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование», разработанного в соответствии с поручением президента РФ.