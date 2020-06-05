В МИД РФ заявили, что Чехия получит адекватный ответ на высылку российских дипломатов

Действия чешских властей, которые приняли решение о высылке двух российских дипломатов, получат адекватный ответ. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел РФ.

Кроме того, в ведомстве отметили, что данная ситуация будет учтена при формировании российской линии в отношении республики.

«За такие провокации надо будет отвечать», - сказано в сообщении МИД.

В министерстве также назвали произошедшее недружественным шагом.

«Чешская сторона поступила непорядочно и недостойно. Без каких-либо оснований власти Чехии нанесли серьезный урон российско-чешским отношениям», - отметили в ведомстве.

В пятницу, 5 июня, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш объявил двух российских дипломатов персонами нон грата. Он объяснил, что это связано с тем, что российский дипломат в апреле этого года якобы пытался ввезти в республику яд рицин. При этом Бабиш подчеркнул, что данная история оказалась вымыслом.

О предполагаемом инциденте в апреле написало одно из чешских изданий. По его данным, сотрудник российской дипмиссии планировал отравление чешских муниципальных чиновников. Это связывали со сносом в Праге памятника маршалу СССР Ивану Коневу.

Москва все обвинения отвергает. В Совете Федерации заявили, что это является недружественным шагом. Официальная Прага поднимает шум на пустом месте, ничего не предъявляя.