Путин заявил о сохранении макроэкономической ситуации в России на хорошем уровне
По словам президента, инфляция в стране держится в заявленных рамках, а безработица растет «не так драматично».
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Макроэкономическая ситуация в России остается на хорошем уровне. Об этом на встрече с руководителем Российского фонда прямых инвестиций заявил Владимир Путин.
«Макроэкономику нам удается сохранить в рабочем состоянии, на очень хорошем качественном уровне», - сказал президент.
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев добавил, что страна в настоящее время имеет низкий госдолг и инфляцию. Путин подчеркнул, что повышение общего уровня цен держится в рамках заявленных параметров.
«Уровень безработицы подрос, но не так драматично, как в некоторых других странах», - добавил глава государства.
Кроме того, Путин обсудил с Дмитриевым борьбу с коронавирусом и созданные РФПИ совместно с японскими партнерами эффективные тест-системы.