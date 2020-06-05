Путин заявил о сохранении макроэкономической ситуации в России на хорошем уровне

Макроэкономическая ситуация в России остается на хорошем уровне. Об этом на встрече с руководителем Российского фонда прямых инвестиций заявил Владимир Путин.

«Макроэкономику нам удается сохранить в рабочем состоянии, на очень хорошем качественном уровне», - сказал президент.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев добавил, что страна в настоящее время имеет низкий госдолг и инфляцию. Путин подчеркнул, что повышение общего уровня цен держится в рамках заявленных параметров.

«Уровень безработицы подрос, но не так драматично, как в некоторых других странах», - добавил глава государства.

Кроме того, Путин обсудил с Дмитриевым борьбу с коронавирусом и созданные РФПИ совместно с японскими партнерами эффективные тест-системы.